【跨境理財通】理財通啓動約10至11月銀行可開展業務　必須在推出理財通服務前30日交自我評估報告（第二版）

▲ 金管局副總裁劉應彬表示，「北向通」將不受現時香港居民匯款至內地的8萬元人民幣每日上限的限制。

粵港澳大灣區「跨境理財通」線上儀式啓動，將會在30日後正式實施，而銀行須在正式推出理財通服務前30日，向金管局提交自我評估報告，以申請開展理財通業務。金管局預計，居民最快在一個多月後，待銀行完成準備工作及報備，即可正式通過跨境理財通進行跨境投資，即銀行在約10至11月份可以開展跨境理財通業務。

「南向通」和「北向通」各設1,500億元人幣單邊總額度

根據「跨境理財通」的實施細則，經營零售銀行或私人銀行業務，並根據《證券及期貨條例》註冊進行第1類（證券交易）受規管活動的註冊機構，可在香港開展跨境理財通業務。「南向通」和「北向通」各設1,500億元人民幣單邊總額度和100萬元人民幣的投資者個人額度。

理財通暫無北向見證開戶，詳見【下一頁】

「北向通」方面，香港投資者需在一家自選的香港合資格銀行開立專屬匯款賬戶，並在其內地夥伴銀行開設專屬投資賬戶。計劃將涵蓋低至中風險及相對簡單的理財產品，而在宣傳及銷售方面，將主要採取「只執行交易」模式，客戶主動作出交易指示，銀行負責執行並可回應客戶查詢。

內地要求涉及投資的帳戶必須親身開立

金管局助理總裁（外事）陳維民指，由於理財通牽涉粵港澳三地現有的相關法規及政策，而內地要求涉及投資的帳戶必須親身開立，因此容許見證開戶有如改變現有政策，但會繼續盡量爭取彈性，若有進一步消息會立即公布。

金管局副總裁劉應彬指，目前較難預測初期啟動反應，但就強調一直認為「穩打穩紮、慢慢成長」是預期之內，期望先做好根基再逐漸改善。

深圳銀保監指理財通料平穩落地，詳見【下一頁】

理財通目前只容許兩地銀行以執行模式進行交易，即使可執行客戶的投資指示，而不可提供投資建議。金管局助理總裁區毓麟補充，根據「屬地」原則，若「南向通」客戶身處香港即可如常提供投資建議。區毓麟又透露，根據目前資料約100至200隻理財產品符合資格可以供「南向通」客戶購買，相信款式已經非常足夠。

跨境理財通預計最快10月中正式啟動。劉應彬表示，目前超過20間本地銀行表示有興趣開展理財通業務，相信初期會有20間或以上銀行參與。他續指，會繼續爭取在理財通正式開通前，容許港人以試點等其他方式進行見證開戶，以提供更大便利。

（第二版加入金管局解釋）

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