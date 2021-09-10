【港元定存】大行罕有鬥搶港元定存 半年最高0.8厘

▲ 東亞重推港元定存高息優惠，半年有0.8厘，重返榜首。

踏入9月份第二周，總結全星期港元定期存款的最新形勢，竟有多達4間港銀出招搶存息，當中兩間大行推高息優惠，兩間中小行加短存。東亞 （00023） 及工銀亞洲推特惠息，而大新 （02356） 則微加3個月短存，招商永隆更連續第二周上調短存。

專家預計大小行出招後，下周市況陷悶局，業界靜待9月23日聯儲局議息後，才再於季結前作部署。

本周港元定存息格價另一罕見之處，是中小行在超低息環境下，加短存息較克制，只酌量微升，相反大行勇進，遂令中長息榜再有執位。

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先說6個月期，東亞於周三（9月8日）重推半年享0.8厘，跟富邦看齊膺雙冠王。同樣，1年期也有生力軍，因工銀亞洲於周一（6日）新推手機銀行或網上等指定數碼渠道的特惠息，1年有0.68厘，但主攻大額資金，起存額須300萬元才享最高息，成為該存期季軍。

反觀港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），1年期年息僅0.65厘，不敵傳統中資大行而跌出三甲。

至於接連兩周加短存的招商永隆，本周微加1個月年息0.01厘，新報0.02厘，似乎為要拉近與高息王的距離，畢竟滙豐（HSBC）相同短存有5厘，但龍頭大行須開設指定帳戶及參加股票獎勵計劃等附帶條款。至於大新調升3個月年息0.1厘後，新息率報0.7厘，相信也為要追落後，難以挑戰同期富邦的3.28厘。

富邦6個月年息享0.8厘，1年有0.7厘，在短中長息榜續問鼎冠絕全城息率。此外，1個月港元拆息今天（10日）僅報0.06厘，信銀國際首席經濟師卓亮回應本報查詢指，本港資金充裕，料與樓按掛鈎的拆息維持約在0.1厘以下。大新高級經濟師温嘉煒預期，由現時至月底季結，1個月拆息約在0.07厘的低位水平徘徊。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源