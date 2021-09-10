  • 33°C
香港時間 : 2021910日 (五) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港郵政發行「祝賀中國香港代表團在東京2020奧林匹克運動會取得卓越成績」特別郵票

都會情報 16:00 2021/09/10

分享：

香港郵政今日（九月九日）宣布，將於十月二十八日（星期四）發行以「祝賀中國香港代表團在東京2020奧林匹克運動會取得卓越成績」為題的郵票小型張及相關郵品，並由即日起接受預訂。
　　 
第32屆奧林匹克運動會於七月二十三日至八月八日在日本東京舉行。港隊健兒勇奪六面獎牌──男子個人賽花劍金牌、女子200米自由泳銀牌、女子100米自由泳銀牌、乒乓球女子團體賽銅牌、空手道女子個人形賽銅牌及女子場地單車爭先賽銅牌，創造歷史佳績，全城引以為傲。
　　 
為慶祝中國香港代表團的傑出成就，香港郵政發行別具意義的郵票小型張，嵌有一套五枚全新設計的郵票，分別展示了劍擊、游泳、乒乓球、空手道及場地單車項目，並印上所有奧運得獎健兒肖像，倍添收藏價值。
　　 
顧客可於即日起在郵票策劃及拓展處網頁（stamps.hongkongpost.hk）或Facebook專頁（www.facebook.com/HKPStamps）預訂該款郵票小型張及相關郵品，亦可下載並填妥訂購表格，交回任何一間郵政局（流動郵政局除外），或投寄至「香港郵政總局郵政信箱11968號香港郵政集郵組」或「簡便回郵15號香港郵政集郵組」（只適用於本港投寄）。郵政局亦備有訂購表格供取用。截止訂購日期為九月二十一日（星期二）。
　　 
有關上述特別郵票及相關郵品的詳情，可到郵票策劃及拓展處網頁或「郵購網」流動應用程式查閱。
　　 
此外，為祝賀香港運動員以兩銀三銅的佳績完成在東京2020殘疾人奧運會參與的比賽項目，香港郵政亦將發行另一款郵票以資紀念，詳情將於稍後公布。

(資料由客戶提供)

下一篇文章

香港永明金融 「斜棟無休？斜棟族退休規劃調查研究」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版