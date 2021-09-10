【ET講股通】梁耀康：守住升軌（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

外媒澄清中國放慢而非停批遊戲版號，加上中國國家主席習近平、美國總統拜登通話，大市半日反彈逾400點，現臨近收市保持升勢。港股走勢要向好，關鍵位在哪？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 科網股反彈力度未算強

02：59 - 恒生指數仍企於升軌之上

03：44 - 內地A股升得急 留意會否有調整

04：50 - 水泥股繼續強勢 或有整固但形勢仍好

05：32 - 航運股續獲大行唱好 談中遠海控 （01919） 策略

07：00 - 股票分析：東方海外 （00316） 配股後股價分析

08：28 - 股票推介：希瑪眼科 （03309） 買賣策略

09：00 - 股票推介：藥明巨諾 （02126） 買賣策略

11：10 - 股票推介：玖龍紙業 （02689） 買賣策略

12：15 - 股票推介：中銀香港 （02388） 買賣策略

14：41 - 股票分析：東岳 （00189） 股價急插怎麼辦

16：47 - 股票分析：海吉亞醫療 （06078） vs四環醫藥 （00460） 哪隻較值得投資

19：25 - 股票分析：恒生銀行 （00011） vs中銀香港 （02388） 收息邊隻好

21：02 - 股票分析：洛陽鉬業 （03993） 股價前景點睇

23：26 - 股票分析：中遠海控 （01919） 股價前景點睇

24：40 - 股票分析：中國平安 （02318） 股價前景點睇

26： 31- 股票分析：東方海外 （00316） 股價前景點睇

27：48 - 股票分析：森松國際 （02155） 股價前景點睇

28：54 - 新手投資有哪些股票可以買？

32：12 - 港股收市市況速報

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恒指大幅反彈489點，收報26205點，大市總成交1,498億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指反彈近500點，主因內地遊戲版號只是延期而非停發，惟相關股份反彈未算太強，騰訊 （00700） 升2.1%至490元。

展望後市，宜維持原定策略，若持股失守支持位，如昨日低位，宜沽貨減磅，待重展升勢後再追貨。上證指數升返年初高位，或引發監管機構戒心，宜留神。恒指續守上升軌，若失守昨日低位，重貨者宜減磅。

基建相關股維持強勢，華潤水泥 （01313） 升4.5%至8.76元。航運股亦有好表現。中遠海控 （01919） 升7%至15.58元，追貨的話，宜嚴守前低位13.3元及上升軌止蝕。東方海外 （00316） 跌4.5%至158元，險守配股價。太平洋航運 （02343） 升1.7%至4.3元。

玖紙及中銀香港可留意

市場未見明顯炒作主題。個別股份方面，希瑪眼科 （03309） 升7.9%至8.91元，下站看10元，若失守是日低位離場。藥明巨諾 （02126） 升4.9%至24.5元，下站看29、30元，短炒的話，以是日低位22.8元離場。

玖龍紙業 （02689） 升3.7%至11.68元，憧憬產品有機會加價，上望13.26元，止蝕用10.7元、10元。中銀香港 （02388） 升1.7%至24.25元，憧憬跨越理財通啟動，加上股息逾5厘具防守性，亦可留意。

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