【AAPL】郭明錤料Apple Watch 7下月底大量出貨

號稱「最強蘋果分析師」的天風國際分析師郭明錤發表報告指出，蘋果（美：AAPL）已解決面板模組品質議題，立訊精密目前正在增加與複製產線，並預計在9月中下旬開始大量出貨。郭明錤預估Apple Watch 7出貨量在2021年顯著增至1,400至1,600萬隻；總Apple Watch出貨量將增至4,000至4,500萬隻。

郭明錤又預料，Apple Watch 7的關鍵賣點為外觀設計顯著改變。Apple Watch 7為Apple Watch有史以來最大外觀設計改變的機型，首次採用平邊與窄邊框設計，更時尚的外觀設計與更高屏佔比設計，讓使用者一看認出是新機型。

報告又指出，Apple Watch 7將在9月發表與大量生產，立訊精密Apple Watch的利潤可望在第四季顯著增長，預估立訊精密在2022年的Apple Watch事業利潤將有顯著增長，立訊精密先前的股價調整提供了良好的買點。

相關文章：【Apple Car】外電：蘋果要求汽車零件供應商報價 重啟加州電動車實驗室

【Apple Car】造車企業搶人大戰？ 蘋果再流失一位造車高管

【台積電加價】傳台積電優待蘋果 僅漲價3%

編輯：吳敏芳