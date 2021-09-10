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【Google】Google公布2020下半年資訊公開報告　揭港府曾43次要求調閱用戶資訊

科技 16:14 2021/09/10

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Google《資訊公開報告》揭示港府在2020年下半年，曾因法律案件申請及緊急資料調閱要求，共43次向Google發出使用者資訊調閱要求。

Google自2009年起，每六個月會在報告中提供政府機關的使用者資訊調閱要求數量資料，以及這些要求涵蓋的帳戶數量資料。而今（10日），Google就發布《資訊公開報告》（Transparency Report）公開2020年下半年的數據，揭示港府曾因法律案件申請及緊急資料調閱要求，共43次向Google發出使用者資訊調閱要求。

【Google更新】迎合辦公需要　Gmail增通話、日曆標用戶位置功能

【Android 12】Google宣布　正式版Android 12將於數周內登場

根據最新Google的《資訊公開報告》披露，在2020年7月至12月期間，香港政府機關可基於民事、行政、刑事和國家安全目的，依據多項法律提出43次使用者資訊調閱要求。其中有42次是基於法律案件申請，而另外1次就是緊急資料調閱要求。Google資料顯示，成功調閱部分資訊的要求僅佔所有要求的7%，相比2019年同期的77%大減。

據Google指，其中有2份申請涉及嚴重罪行，但該企強調與國家安全無關。而相關請求獲得地區法官簽署的搜查令，作為調查的一部分。Google多次強調，根據該企的政策，政府機關如要調閱使用者資訊，必須直接向Google提出要求，不得利用任何「走後門」途徑取得直接存取權。Google的法律團隊會逐一審查每項要求。

【Google Search】演算法靠品質測試改進　社交平台彈廣告因Google搜尋？

責任編輯：曾曉汶

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