越南擬重開富國島旅遊 刺激經濟復甦

新冠肺炎疫情重創越南經濟，當地政府有意重開旅遊業，刺激經濟復甦。越南政府計劃於10月重新開放外國遊客，前往當地度假勝地富國島旅遊，條件是完成疫苗接種及擁有新冠檢測陰性報告。

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越南政府周四（9日）發表聲明，宣布有意在10月開始，試行為期半年的富國島開放旅遊計劃，讓擁有新冠檢測陰性報告的完成疫苗接種外國旅客，經由包機或商務航班前往當地旅遊。旅遊及文化部長Nguyen Van Hung表示，富國島並無發現群體感染，而且有足夠隔離及治療新冠的設施。

旅遊業是越南經濟一大支柱，疫情前的2019年共有1,800萬人次的外國遊客到當地觀光，為越南帶來約3,100萬美元（約2.41億港元）經濟收益，佔當年國民生產總值12%。然而，觀光收入去年驟降至僅得380萬美元（約2,955萬港元）。

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越南近來備受Delta變種（即印度變種）威脅，多地包括最大城市胡志明市需要封城防疫。嚴格的防疫措施進一步打擊經濟，部分公司需要暫停營運，8月的工業生產較去年同期減少7.4%，出口及零售分別下跌5.4%及33.7%。

責任編輯：吳漢培