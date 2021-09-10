【疫市招聘】美企難請人紛推獎賞招聘　亞馬遜為兼職員工全額支付費大學學費

▲ 亞馬遜（Amazon）最新宣布，明年1月起，將為美國75萬名兼職員工，支付4年大學費用，以吸引員工入職。

美國就業市場緊張，不少美企紛紛加薪或提供其他誘因吸引員工。亞馬遜（Amazon）最新宣布，明年1月起，將為美國75萬名兼職員工，支付4年大學費用。是繼沃爾瑪(Walmart)和Target採取類似舉措後，最新一間願為員工提供教育資助的大型企業。

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BBC News報道，亞馬遜在一篇博文中表示，這項福利將適用於全國數百家教育機構，員工入職90天後可申請。除了大學學費資助外，計劃還將涵蓋其他類型的課程，包括高中文憑和英語語言課程，並將在職職業培訓擴大到 300,000 人。

根據美國勞工部的數據，7 月份職位空缺達 1090 萬個創下歷史新高，而失業人數超過 200 萬。故不少美國公司正在提供一系列福利和獎勵措施，以吸引員工。上個月，沃爾瑪表示將為其時薪員工支付學費和雜費； Target 表示將向其美國門店的 340,000 多名員工提供免費本科學位。另亦有不少公司上調起薪或提供獎金，有些公司甚至招聘14歲和15歲的年輕人以解決人手短缺問題。

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責任編輯：蘇穎琪

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