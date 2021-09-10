【掃地機械人】美企推新AI掃地機械人　可自設清潔模式及辨識特定障礙物

▲ 近日美國機械人公司iRobot表示，將推出最新款掃地機械人Roomba j7+，內建AI視覺系統辨識各種障礙物，配有持續學習功能及最新的導航和控制軟件，解決問題。( 圖片來源：iRobot Corporation ）

掃地機械人是每個愛寵家庭必備良物，但仍難避免清潔時捲入家中各種潛在障礙物，如毛孩排泄物，造成混亂。近日美國機械人公司iRobot表示，將推出最新款掃地機械人Roomba j7+，內建AI視覺系統辨識各種障礙物，配有持續學習功能及最新的導航和控制軟件，解決問題。

Roomba j7+具持續學習功能，即使改變布置，例如用戶打開窗或移動沙發，機械人都可即時明白家中變化。機械人也可識別與避開特定物體，尤其電線和糞便。iRobot創辦人Colin Angle表示，該公司以塑膠黏土創造極多假糞便並進行研究，透過訓練AI視覺系統，確保Roomba j7+可凖確避開家中常見的特定物體。

此外，Roomba j7+亦具有導航和控制軟件 ，可識別家中特定的清潔區域。當機械人發現新障礙物時，會通過連接的應用程式讓用戶設定，障礙物是臨時的還是固定物品。如用戶確定該障礙物是永久固定，機械人將自動為其創建一個免清潔區。

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用戶也可使用手機操控機械人，當系統感應到用戶的手機位置離開後，才會啟動清掃。用戶也可啟動安靜模式，防止機械人在清潔工作時發出噪音。此外，系統還會提供清潔預估時間，讓用戶知道打掃會持續多久。

現時用戶可在iRobot官方網站購買Roomba j7+或於19日起在指定商店購買，銷售地區現只限美國和加拿大，價格為849.99美元（約6,610港元）。

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責任編輯：張凱琳