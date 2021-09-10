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【買樓理財】港人長居內地　授權親友遙距賣樓　上水豪宅10年帳面蝕87.6萬

股樓投資 15:21 2021/09/10

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樓市市道旺，各區也屢新高成交，發展商也加快推盤，如鰂魚涌THE HOLBORN、紅磡曼翹，相繼公布首張價單。不過，上水豪宅屋苑天巒猶如在平行時空，連錄大額蝕讓。 

美聯物業雷惠德說，天巒萊茵河大道單號屋，實用面積約2,017平方呎，連1,120平方呎花園及天台，原叫價約4,000萬元放盤，經議價後以3,850萬元易手，實用呎價約19,088元。據了解，業主是港人，但長居內地，近日授權親友遙距放盤。 

資料顯示，原業主於2011年2月以約3,937.6萬元購入上址，持貨10年，現轉售蝕約87.6萬元，若連稅及佣金計，料實蝕近300萬元。代理稱，新買家為區內用家，鍾情上址環境舒適，有雅致裝修，加上有過千呎花園供休憩，考慮不久即決定入市。  

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撰文 : 黃卓賢

天巒 上水 豪宅 美聯物業

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