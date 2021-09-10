▲ 香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅鼓勵斜棟族盡早為退休生活作打算，以享自由自主的人生。

近年「斜棟」／「斜貢」（統稱「斜棟族」）成為年青人職場新趨勢，但由於收入不穩定、没有僱主提供的退休福利，加上普遍認為退休遙不可及，令斜棟族較難或沒有迫切性作出退休規劃。香港永明金融有限公司（「香港永明金融」）最新發佈的「斜棟無休？斜棟族退休規劃調查研究」發現，近七成受訪斜棟族無清晰退休計劃，而他們的平均預計開始計劃退休年齡為40歲。由於較遲為退休做準備，35%未有退休規劃斜楝族表示需要在退休後減少日常生活開支，另外有34%則表示會繼續工作，以解決退休後的生活開支不足的問題。

有關的調查由香港永明金融委託善美佳市場顧問有限公司於今年6月中下旬在本港進行，分別透過網上問卷及面談訪問305名年齡介乎18至40歲、有多於一份收入來源、按個人喜好及優勢而選擇職業、並在過去一年於相同領域工作的人士，以了解斜棟族對工作及退休策劃的態度。

受訪斜棟族的平均年齡是30歲，個人入息中位數是港幣21,950元。調查結果指出，近七成受訪斜棟族對退休策劃沒有清晰目標，認為退休「很遙遠」，現階段太早思考退休規劃，因此傾向投放專注力在短期發展多於長期退休目標。該七成受訪者預期會在40歲開始考慮退休規劃，而年齡組別越高，其預計開始計劃退休的年齡更為延遲。

調查亦顯示，沒有退休規劃的受訪斜棟族預期退休後平均每月的開支為港幣15,675元。如退休收入不足以負擔開支，約35%人士會減少日常使費，約34%受訪者或者有需要在退休後繼續工作以維持生活。

至於已有退休規劃的斜棟族，其開始計劃退休年齡平均為28歲，每月平均儲蓄港幣6,835元，主要透過銀行存款、保險、基金及股票等，而強積金投資則約佔6%。

由於提早作出退休部署，平均預期每月退休開支提高至港幣18,443元，較沒有退休規劃的斜楝族高出接近港幣2,800。

香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅女士表示：「是次調查結果反映，斜楝族對及早作出退休規劃的意識需要提高，另外，由於收入不穩定、以及欠缺全職工作提供的保障，斜棟族在享受斜棟工作所帶來的彈性工時、高度自主的同時，更需要及早及更周全地計劃退休生活。否則，越遲開始為退休作準備，退休儲備就越少，嚴重影響退休後的生活質素，亦難以負擔退休後沉重的醫療開支。」

在現時強積金制度下，斜棟族屬於自僱人士，潘紀紅建議斜棟族可開立一個強積金自僱人士的賬戶，選擇按月或按年的定期供款，則同樣受到強積金制度的保障。潘紀紅續指：「除了作強制性供款外，斜棟族亦可考慮作出強積金自願性供款為退休生活籌謀，當中的「可扣稅自願性供款」（「TVC」）除了或可增加退休儲備外，更提供稅務扣減優惠。成員可因應個人的需要及財政能力彈性安排TVC的供款，既可按不同的供款周期供款，也可隨時增加、減少、停止或重新開始供款，非常適合嚮往自由的斜棟族，亦可讓退休生活更靈活自主。香港永明金融作為市場上三大強積金供應商之一，鼓勵客戶盡早訂定退休和財富管理目標，並提供各式各樣的理財產品，與客戶共同規劃健康的退休生活。」

永明金融簡介

永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及企業客戶提供保險、財富及資產管理方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2021年6月30日止，永明金融管理的總資產為13,600億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.sunlife.com。

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