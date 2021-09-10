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【Moderna】研究新冠與流感疫苗混合劑

環球社會熱點 14:42 2021/09/10

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多國宣布為民眾接種新冠疫苗加強劑，藥廠也積極研究新冠疫苗配方。美國藥廠Moderna表示正研究一款新疫苗，混合新冠疫苗加強劑與流感疫苗，而另一美國藥廠Novavax早前也宣布進行同類研究。

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Moderna周四（9日）宣布，公司正研發一款可同時對抗流感及新冠病毒的單劑疫苗，計劃將其列為需每年接種的疫苗。

邦塞爾（Stéphane Bancel）向投資者匯報公司藥品發展動向時，表示Moderna如能將一款高效的泛呼吸道疾病疫苗加強劑帶入市場，相信能為Moderna帶來龐大機會。邦塞爾預計，Moderna會是首間推出新冠與流感疫苗混合劑的藥廠。

【新冠疫苗】聯合航空收緊豁免 宗教理由唔打針要放無薪假 【下一頁】

Oppenheimer & Co分析師辛格（Hartaj Singh）表示，Moderna預計未來半年至一年內可展開疫苗混合劑臨床試驗，對投資者而言絕對是一個驚喜。但辛格關注在疫情過後，Moderna的疫苗整體銷量有多少增長，以及擴大多少市場份額。

Moderna宣布研發混合劑前，Novavax周三（8日）已宣布，針對新冠與流感疫苗混合劑啟動初步研究。但Novavax的新冠疫苗尚未獲得美國監管機構授權。

責任編輯：鄭錦玲

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