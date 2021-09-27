市場對疫情過分樂觀　央行難收水金價料上揚

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早前中國收緊多個行業監管，令中港股市出現監管風暴；另一邊廂，新冠肺炎疫情出現多個變種，Delta更在全球多國肆虐，令資產市場充滿各種不確定性。木星黃金白銀策略主管Ned Naylor-Leyland則認為，現時有多個因素刺激黃金走勢，現時正是投資的良機。

黃金價值被低估

Ned解釋，近年資產市場是由動力推動，意味強者愈強，不過，他相信在市場不明朗的情況下買入價值被低估的資產，將會是合適的投資選擇，而談及被低估的資產，他馬上想到黃金︰「歷史數據反映實際收益率與金價走勢分歧的關係，當實際收益率愈低，金價便會愈高，這種背馳的趨勢一般維持一至兩季，其後則由金價或實際收益率改變原來的走勢，縮減兩者背馳的水平。以2019年為例，兩者背馳持續擴大，帶動金價在去年急升。」

今年大部分主要央行未有加息或縮減資產負債表規模（簡稱「縮表」），但國際金價已先行下跌，去年8月金價創下歷史新高，盤中逼近2080美元/盎司，不過其後卻回落，現時距離高位有逾一成的跌幅。Ned認為金價的落後並不會持續太久。

「債市的數據反映現時市場仍然相信央行放水引來的高通脹，只是暫時性而非可持續，聯儲局的聲明雖然偏鷹，但立場亦是相信通脹是短暫的。不過，今次高通脹的真正原因，並非源自大宗商品價格的急升，而是央行的大規模放水。」

央行縮表阻礙多

「無可否認，如果通脹的確是短暫，央行又在短期內縮表甚至加息，可以解釋現時金價的下跌。不過，我們認為央行難以在短期內縮減其龐大的資產負債表，而且肺炎變種病毒降低疫苗的效果，疫情距離完結仍有一段時間，聯儲局等主要央行，未來應該考慮放慢收水的步伐，在更壞的情況下，甚至有機會加大放水的規模。」他形容一旦市場意識到原來通脹是持久而非短暫，而央行又改變立場，那麼黃金價格便會急升，現時金價是「蓄勢待發」的階段。

Ned又提醒大家，在去年第四季機構投資者減持後，近期零售投資者亦拋售白銀及金銀礦股票，令銀價及金銀礦企股票偏弱，這正顯示金銀都在估值較低的水平，提供買入的機會。

積極型策略捕捉投資先機

要捕捉貨幣現象帶來的金價及銀價反彈，除了買實物金銀或相關ETF 外，大家更可以考慮以金銀為主題的投資策略。以木星黃金白銀基金為例，該基金同時投資實物金銀以及黃金白銀股票，基金經理將因應對市況的看法調整兩者比重，從而捕捉更大的機會。同時基金目標為投資者帶來金價回報約2 至5倍升幅，投資黃金可以有效對抗通脹，同時分散投資組合，讓資產升值之餘不會承受不必要的風險。

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