水泥股估值便宜　海螺水泥（00914）買賣策略話你知

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【HSBC滙豐】跨境理財通細節今午出爐 港銀全線揚、高盛唱好滙豐絕對受惠
內地基建項目提速，水泥股走勢呈強，現價買入會會高追？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指，雖然水泥股近日累積不少升幅，但其估值仍然便宜。就個股而言，他又提到海螺水泥 （00914） 的買賣策略建議，立即點擊收看／收聽。
*重溫《ET開市直擊》足本版－科網股波動 吼強勢資源股：【按此】*
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欄名 : 3分鐘睇股