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水泥股估值便宜　海螺水泥（00914）買賣策略話你知

股市 14:30 2021/09/10

分享：

內地基建項目提速，水泥股走勢呈強，現價買入會會高追？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指，雖然水泥股近日累積不少升幅，但其估值仍然便宜。就個股而言，他又提到海螺水泥 （00914） 的買賣策略建議，立即點擊收看／收聽。

*重溫《ET開市直擊》足本版－科網股波動　吼強勢資源股：【按此】*

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09：02 - 內地暫停、放慢審批遊戲　騰訊 （00700） 股價短綫點睇　網易 （09999） 又如何？

13：55 - 股票分析：騰訊 （00700） 欲短炒操作如何？

15：24 - 股票分析：網易 （09999） 股價前景點睇？

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25：24 - 水泥股板塊前景分析

27：17 - 股票分析：海螺水泥 （00914） 股價前景

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45：26 - 股票分析：金川國際 （02362） 股價前景如何

46：56 - 股票分析：太平洋航運 （02343） 股價前景如何

49：01 - 股票分析：南方太陽能 （03134） 股價前景如何

50：30 - 股票分析：江西銅 （00358） 股價前景如何

51：58 - 股票分析：心連心化肥 （01866） 股價前景如何

53：24 - 港股開市後市況速報

55：27 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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