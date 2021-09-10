法國25歲以下女性享免費避孕 政府開支每年多1.9億

法國為打擊未成年人士墮胎，去年起降低女性免費避孕指措的年齡限制至15歲以下。法國衛生部周四（9日）宣布，明年起擴大提供免費避孕措施女性年齡至25歲以下。有指，新措施將每年增加政府2,100萬歐元開支。

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法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）接受法國傳媒採訪表示，無法接受法國年輕女性因經濟原因無法採取避孕措施保護自己。韋朗周四宣布，政府將從明年1月1日起，為25歲以下女性提供免費避孕措施，但他未清楚指出措施，是否適用於跨性別人士及非二元性別人士，亦未提及男性避孕措施。

韋朗表示，新措施將為政府每年增加2,100萬歐元開支（約1.93億港元）。韋朗指是因法國年輕人25歲後不再受保於父母醫療保險，遂把門檻定在25歲以下。法國有女權組織讚揚措施積極，但憂慮當局或會利用措施增加墮胎時間限制。

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目前法國女性懷孕12周內，可免費終止懷孕，政府亦為18歲以下女性提供免費避孕措施。據悉，德國、荷蘭、比利時及挪威數個歐洲國家都類似措施，為青少年提供免費避孕服務，英國國民保健服務（NHS）亦有提供數種免費避孕措施。

責任編輯：李俊儀