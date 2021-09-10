讀書唔使錢？　亞馬遜為留人材出新招　合資格員工可獲全額學費資助

有不少公司為吸引人材，會提供各種優厚福利，如學習津貼、在辦公室設休息空間等，而電商巨頭亞馬遜則為合資格員工支付學費和書簿費，以及其他開支。

綜合外媒報道，亞馬遜將於明年1月實施有關全額資助計劃，當中涵蓋學士或學士學位、高中文憑、普通教育發展證書（GED）和英文課程ESL等程度，而員工則至少在亞馬遜工作90天，才算合資格參與。值得注意的是，亞馬遜將為合資格員工支付學費及雜費，意味員工不用先自掏腰包，再獲得補助。

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事實上，全球市場情緒似乎仍然低迷，據美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查顯示，7月空缺職位比失業人數多出逾200萬人。在勞動力市場人手緊張情況下，有大企亦開始加大員工福利，以保留人材。跨國零售企業沃爾瑪向倉庫員工提供特別花紅，早前又推出全額學費及書簿費用資助，並計劃在未來5年內投資近10億美元用於員工在職培訓。

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責任編輯：黎淑雯