福特停印度生產汽車　裁4,000名員工

福特汽車周四（9日）宣布，將停止在印度生產汽車，並裁4000名員工，是繼通用汽車後，又一間停止在所度生產的公司。

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綜合報道，福特25年前進入印度市場，然而當地需求遠低於福特預期，當時仍有鈴木和現代汽車等競爭對手，福特於當地市場佔據2%份額。據印度經銷商的數據顯示，福特印度公司在8月市佔額為1.42%，而鈴木汽車和硫代汽車在印度子公司的市佔份額，合共超過60%。

在過去10年，福特在印度業務累計虧損逾20億美元，成為是次停止在印度生產汽車的主因。在無利可圖的情況下，福特便作出停產決定，預料退出過程需花約一年時間，並裁4000名員工。公司亦會藉進口形式，在印度銷售部分汽車。

除了停止在印度生產汽車外，福特亦將在巴西超過一個世紀的業務，為此撇帳41億美元。

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責任編輯：黎淑雯

