  • 33°C
香港時間 : 2021910日 (五) 15:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

福特停印度生產汽車　裁4,000名員工

環球政經 15:15 2021/09/10

分享：

福特汽車周四（9日）宣布，將停止在印度生產汽車，並裁4000名員工，是繼通用汽車後，又一間停止在所度生產的公司。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

綜合報道，福特25年前進入印度市場，然而當地需求遠低於福特預期，當時仍有鈴木和現代汽車等競爭對手，福特於當地市場佔據2%份額。據印度經銷商的數據顯示，福特印度公司在8月市佔額為1.42%，而鈴木汽車和硫代汽車在印度子公司的市佔份額，合共超過60%。

在過去10年，福特在印度業務累計虧損逾20億美元，成為是次停止在印度生產汽車的主因。在無利可圖的情況下，福特便作出停產決定，預料退出過程需花約一年時間，並裁4000名員工。公司亦會藉進口形式，在印度銷售部分汽車。

除了停止在印度生產汽車外，福特亦將在巴西超過一個世紀的業務，為此撇帳41億美元。

同場加映：【孫子市法】大摩唱淡 官府約談 港股慘淡

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯
 

財務自由 汽車 福特 鈴木 現代汽車 港股 編輯 巴西 美元 印度

上一篇文章

【買樓理財】港人長居內地　授權親友遙距賣樓　上水豪宅10年帳面蝕87.6萬

下一篇文章

菲仕蘭香港推出智能奶粉罐回收機計劃　於港九、新界五地點作試行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【鄰近太古城】THE HOLBORN折實596萬起　全數平過800萬　發展商：定價略有折讓　以開心價推
【鄰近太古城】THE HOLBORN折實596萬起　全數平過800萬　發展商：定價略有折讓　以開心價推
【職場熱話】港女棄高薪轉做健身室接待員 男友擔心另有隱瞞 網民：可以換女友了
【職場熱話】港女棄高薪轉做健身室接待員 男友擔心另有隱瞞 網民：可以換女友了
紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬
紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【一手新盤】紅磡新盤「曼翹」最快下月登場 最細186呎起 發展商：適合年輕上車客
【一手新盤】紅磡新盤「曼翹」最快下月登場 最細186呎起 發展商：適合年輕上車客