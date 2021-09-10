菲仕蘭香港推出智能奶粉罐回收機計劃　於港九、新界五地點作試行

新冠肺炎疫情促進線上線下發展，乳業合作社之一的荷蘭皇家菲仕蘭（菲仕蘭）按示，同時受惠於荷蘭及亞洲市場的增長，去年菲仕蘭的全球電子商務收入激增逾五成。

因應環境、社會和治理（ESG）成趨勢，菲仕蘭每年向實踐可持續發展措施的奶農注資2,400萬歐元。對應《巴黎協定》和《綠色協議》的氣候目標，菲仕蘭期望於 2050 年實現「碳中和」乳製品生產，並於 2030 年減少溫室氣體排放量三分之一以上（以2015年為基準）。此外，公司亦計劃於2025年採用100%可回收包裝，以及於 2050 年實現所有包裝可循環利用和氣候中和。

【室內設計】80後夫婦為校網購跑馬地住宅 540呎單位全爆增半房 開放式廚房配中島櫃彷如置外國：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

菲仕蘭香港則在本地推智能奶粉罐回收機計劃，旨在向香港父母推廣智慧回收。首批智能奶粉罐回收機於9月起在港九、新界五個地點作試行，所回收的空罐經處理後將轉化成為再生原料，可製成單車零件。五個試行點包括：荃灣D‧PARK愉景新城、屯門V city、將軍澳PopWalk天晉滙，及愛秩序灣綜合服務大樓，9月亦將新增一個設於九龍區的回收點。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯