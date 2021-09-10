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【HSBC滙豐】跨境理財通細節今午出爐　港銀全線揚、高盛唱好滙豐絕對受惠

股市 14:36 2021/09/10

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【HSBC滙豐】跨境理財通細節今午出爐　港銀全線揚、高盛唱好滙豐絕對受惠

金管局今日下午4時即將公布「跨境理財通」更多落實詳情，市場憧憬理財通引爆內地財富管理龐大需求，香港銀行股全線上揚。券商高盛發報告唱好HSBC滙豐 （00005） 力拓亞洲財富管理的定位理想，絕對可以從理財通受惠，抵銷低息對收入的挑戰，長遠提升財富管理對集團整體盈利的貢獻。

銀行板塊今日跟隨大市造好，滙豐及系內的恒生銀行 （00011） 各升近1%及0.9%，最新報40.8元及139.8元。中銀香港 （02388） 升1.7%最新報24.25元。渣打 （02888） 微升0.1%最新報47.8元。

金管局今日下午4時舉行理財通新聞發布會　闡述理財通實施細則｜詳見【下一頁】

理財通傳周五啟動　料最快11月可買產品｜詳見【下一頁】

高盛指，中長期而言，所有在廣東省區內的銀行皆可以受惠於理財通的業務機遇，但就相信滙豐的定位較強，特別是滙豐除了是最大的本地銀行，同時是中國大陸分行網點最廣泛的外資銀行。

而且，滙豐今年所提出的財富管理計劃，目標未來5年投入35億美元推動亞洲區財富管理業務發展，而集團亦都配合由過往只集中高資產客戶，至近年拓展戰線到大眾富裕人口。

高盛指，在豐富的產品選擇、品牌效應及極具開發潛力的內地市場，應該可以加快滙豐在亞洲財富管理業務的發展，另參考港股通經驗，互聯互通機制會逐漸擴容，相信屆時可以進一步豐富滙豐的財富管理客戶結構。

滙豐擬斥273億投資亞洲財富管理業務　未來5年增聘5000前線｜詳見【下一頁】

目前，財富管理業務貢獻佔集團盈利約20%，當中相信以中、港為最大的貢獻地區，佔亞洲區財富管理總收入及盈利各約40%及約60%。

滙豐財富管理業務過去5年收入及盈利的年複合增長率分別達到6%及10%，高盛預測在2020年至2025年期間，年複合增長率將會加速至11%及19%。

高盛重申維持對滙豐目標價61元，繼續給予「買入」評級。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

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