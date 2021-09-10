【Google更新】迎合辦公需要　Gmail增通話、日曆標用戶位置功能

▲ Google周三（8日）宣布為Workspace添更多新功能，其中Gmail將增加通話功能，不論是電腦、平板電腦或是手機都可以進行一對一的通話。( 圖片來源：Google官網 ）

Google在疫情爆發後，不斷更新其辦公室與通訊軟件Workspace，讓用戶可利用軟件及工具增加工作效率。Google日前宣布，為Workspace添更多新功能，如Gmail將增加通話功能，不論是電腦、平板電腦或是手機都可以進行單對單通話。

全新的Gmail通話功能讓用戶透過點擊對方的電郵地址，直接進行單對單的視像或語音通話。Google稱，未來Google Meet應用程式也將增添同樣的功能。除可創建小組會議外，亦可撥打電話進行單對單通話。目前Google計畫先在Gmail應用程式上推行，網頁版則需要往後再決定推出時間。

Google另將群組通話程式Google Chat中的Rooms功能，重新包裝成Spaces，並全面支援程式內的集體傳送訊息（Threaded message）。集體傳送訊息將出現在介面右側的額外欄目中，以方便用戶瀏覽，提高工作效率。同時，用戶亦可隱藏不常用的標籤，令介面更為整潔。

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此外，Google也同時更新Google日曆，讓用戶現時回覆會議邀請時，可同時標示其位置。而該公司將於11月推出「同伴模式（Companion mode）」，讓用戶用手提電腦與主房間的音訊系統同時登入會議時，預設為靜音，避免出現回音。

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責任編輯：張凱琳