【MPF】駿隆：8月強積金人均賺2226元　香港股票MPF基金今年來表現最差（附各指數表現）

▲ 股票基金中，8月份日本股票基金回報升3.4%，表現最好

歐美股市因就業、經濟數據持續改善，加上美國聯儲局主席鮑威爾強調縮減非加息信號，8月整體強積金市場出現正回報，每人平均賺取2226元。今年來強積金每人平均賺取7035元。8月份駿隆強積金綜合指數回報升0.9%，報264點。三大主要指數表現不一，股票基金指數回報升1%；混合資產基金指數回報1.2%；固定收益基金指數微跌0.3%。今年首8個月，駿隆強積金混合資產基金指數回報最佳，累升4.8%。

股票基金附屬指數表現排名

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股票基金中，8月份日本股票基金回報升3.4%，表現最好，但今年來北美股票基金仍以21.5%回報領跑。香港股票基金8月無升跌，今年累計回報跌5.2%，表現最差。香港股票（指數追蹤）基金8月份跌0.2%，今年累計回報跌3.7%。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者長線仍可根據自身風險承受能力分段吸納股票基金，長遠而言大中華及歐洲股票類別基金值博率較高。美國庫券長息有上升趨勢，美匯亦表現強勢，低風險投資者可考慮保守基金持盈保泰。

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