  • 33°C
香港時間 : 2021910日 (五) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【女性消費】瑞銀：未來十年內地消費將增長6萬億美元　女性消費顯得更重要

股市 13:33 2021/09/10

分享：

瑞銀彭燕燕預計，女性收入的增長趨勢以及對投資的更高配置有利於資產管理行業

內地近年力谷內需，瑞銀投資銀行全球研究部預計，未來十年中國將在全球消費中佔有更大份額，2030年中國消費佔比將達到美國目前的水平，意味未來十年內地居民消費將有約6萬億美元（約46.8萬億港元）的增長。瑞銀大中華消費行業主管彭燕燕認為，隨女性賦權增加及內地家庭結構的相關調整，可能會對這種消費增長格局產生顯著影響，市場亦低估了對各行業和企業的潛在影響

美團指消費者望即時滿足，詳見【下一頁】

瑞銀實證所 （UBS Evidence Lab） 中國女性消費者調查結果以及與16個行業全球分析師的合作研究發現，2030年內地居民消費會帶來3.3萬億美元至5.3萬億美元增長，80%由內地女性收入增長驅動（年複合增速6%），25%由單人家庭數量的上升態勢驅動（2020年為19%）。

內地女性購買保險和房產的意向強於男性

疫情之後消費發生變化，尤其注重「健康」或「易購買」，看來有關趨勢會延續。千禧一代對投資更感興趣，在消費支出方面更獨立，消費更偏向於自身而非家庭，同時內地女性購買保險和房產的意向強於男性。

彭燕燕預計，女性收入的增長趨勢以及對投資的更高配置有利於資產管理行業，因單人家庭佔比不斷增長、家庭規模變小的背景下，人均支出升高，應會為奢侈品、健康食品、啤酒、房地產經紀、寵物和汽車的長期需求提供支撐，而更有經濟頭腦的女性消費、再加上「國潮」趨勢應會令國產化妝品和運動服飾獲益。

相關文章：【國泰新品牌】國泰夥OpenRice電子消費合作　周末消費4元最多賺3里數

相關文章：【國泰限量精品】國泰航空慶祝75周年　推千套75周年飛機模型禮盒、行李掛牌等多款精品（多圖）

港股 瑞銀 行業 投資銀行

上一篇文章

【港股市況】習近平、拜登通電話　恒生指數午後初段升逾400點、騰訊反彈1%美團升半成（不斷更新）

下一篇文章

資源股強勢揀股要精明　鋼股、水泥俏　煤炭要審慎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」
【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」
【恒指夜期+ADR】夜期升148點　騰訊ADR高12元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升148點　騰訊ADR高12元（不斷更新）
【監管跌市】外媒澄清中國減慢而非停批遊戲版號　騰訊、網易反彈（第二版）
【監管跌市】外媒澄清中國減慢而非停批遊戲版號　騰訊、網易反彈（第二版）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒大系】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排　恒大汽車彈逾8%
【恒大系】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排　恒大汽車彈逾8%