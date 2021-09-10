【女性消費】瑞銀：未來十年內地消費將增長6萬億美元　女性消費顯得更重要

▲ 瑞銀彭燕燕預計，女性收入的增長趨勢以及對投資的更高配置有利於資產管理行業

內地近年力谷內需，瑞銀投資銀行全球研究部預計，未來十年中國將在全球消費中佔有更大份額，2030年中國消費佔比將達到美國目前的水平，意味未來十年內地居民消費將有約6萬億美元（約46.8萬億港元）的增長。瑞銀大中華消費行業主管彭燕燕認為，隨女性賦權增加及內地家庭結構的相關調整，可能會對這種消費增長格局產生顯著影響，市場亦低估了對各行業和企業的潛在影響

美團指消費者望即時滿足，詳見【下一頁】

瑞銀實證所 （UBS Evidence Lab） 中國女性消費者調查結果以及與16個行業全球分析師的合作研究發現，2030年內地居民消費會帶來3.3萬億美元至5.3萬億美元增長，80%由內地女性收入增長驅動（年複合增速6%），25%由單人家庭數量的上升態勢驅動（2020年為19%）。

內地女性購買保險和房產的意向強於男性

疫情之後消費發生變化，尤其注重「健康」或「易購買」，看來有關趨勢會延續。千禧一代對投資更感興趣，在消費支出方面更獨立，消費更偏向於自身而非家庭，同時內地女性購買保險和房產的意向強於男性。

彭燕燕預計，女性收入的增長趨勢以及對投資的更高配置有利於資產管理行業，因單人家庭佔比不斷增長、家庭規模變小的背景下，人均支出升高，應會為奢侈品、健康食品、啤酒、房地產經紀、寵物和汽車的長期需求提供支撐，而更有經濟頭腦的女性消費、再加上「國潮」趨勢應會令國產化妝品和運動服飾獲益。

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