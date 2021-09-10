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【美網】英國華裔小將闖入決賽 00後包辦女單冠亞

環球社會熱點 13:23 2021/09/10

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網球四大滿貫之一的美國網球公開賽周五舉行女單四強賽事，英國華裔小將拉度簡奴以直落落兩盤擊敗對手，成為首位以資格賽身分參加並成功殺入決賽的球手，將與另一位00後小將﹑加拿大的費南迪絲角逐今屆美網錦標。

【東京奧運】克服喪親挫折逆轉人生 英國拳手奪金 【下一頁】

年僅18歲的拉度簡奴（Emma Raducanu）在四強面對17號種子﹑希臘球手莎卡莉（Maria Sakkari），結果輕鬆以直落兩盤6比1及6比4晉級，成為網球公開賽時代，第一位從資格賽打入決賽的球手，亦是英國44年來首位闖入網球大賽決賽的女球手。

拉度簡奴連勝3場資格賽，順利打入美網正賽。自開賽以來，拉度簡奴未失一盤，展示強大實力。然而，美網只是拉度簡奴的第二個大滿貫比賽。四強擊敗莎卡莉後表示，在紐約的3周飛快度過，難以相信自己可以打入決賽。

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【東京奧運】成功衛冕凱林賽 肯尼成英國史上最多金 【下一頁】

同日另一場四強中，年僅19歲的加拿大小將費南迪絲（Leylah Fernandez）與賽事2號種子莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）大戰3盤，最終以7比6﹑4比6及6比4，總比數2比1獲勝，晉身下周日（12日）舉行的女單決賽。

今屆美網女單將由兩位00後，現年不足20歲的小將競爭冠軍。

責任編輯：吳漢培

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