特朗普新相回春疑減磅成功 網民質疑P過龍

▲ 網民質疑特朗普新相經過P圖

美國前總統特朗普卸任後，動向繼續受到關注。美國一名共和黨參議員參選人，於社交媒體貼出他與特朗普的合照。網民發現相中的特朗普疑似瘦身成功及看起來更年輕，但也有人質疑這張相經過「P圖」（使用修圖軟件後期加工照片）。

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共和黨賓夕法尼亞州參議員參選人帕內爾（Sean Parnell），早前在Twitter貼出他與特朗普（Donald Trump）的合照。

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相中的特朗普穿一身西裝配紅色領呔，看起來精神奕奕，與帕內爾一起對著鏡頭竪起大拇指。特朗普在這張相中顯得比以前更瘦，這張相也意外引起不少網民討論。

其中一名網民質疑相片絕對經過大量P圖（Holy f**k that's a lot of photoshop），另一名網民則表示這張相極假（fake as Hell），甚至有網民詢問帕內爾是否與特朗普的蠟像合照。

但也有網民稱讚相中的特朗普看起來健康快樂，認為特朗普卸任後可好好放鬆，及為其私人生活留出更多時間。

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美媒《Business Insider》早前報道，特朗普截至今年4月已成功減約15磅（約6.8公斤）的體重，又放棄曬黑。《Business Insider》引述特朗普的顧問指，特朗普有好好控制飲食，並經常打高爾夫球，身體狀況也顯著改善。

外界有傳聞指，特朗普正積極考慮參選下屆美國總統大選，與現任美國總統拜登（Joe Biden）再次對壘。但特朗普至今未有明確表態。

責任編輯：鄭錦玲