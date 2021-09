特朗普新相回春疑減磅成功 網民質疑P過龍

▲ 網民質疑特朗普新相經過P圖

美國前總統特朗普卸任後,動向繼續受到關注。美國一名共和黨參議員參選人,於社交媒體貼出他與特朗普的合照。網民發現相中的特朗普疑似瘦身成功及看起來更年輕,但也有人質疑這張相經過「P圖」(使用修圖軟件後期加工照片)。

共和黨賓夕法尼亞州參議員參選人帕內爾(Sean Parnell),早前在Twitter貼出他與特朗普(Donald Trump)的合照。

相中的特朗普穿一身西裝配紅色領呔,看起來精神奕奕,與帕內爾一起對著鏡頭竪起大拇指。特朗普在這張相中顯得比以前更瘦,這張相也意外引起不少網民討論。

其中一名網民質疑相片絕對經過大量P圖(Holy f**k that's a lot of photoshop),另一名網民則表示這張相極假(fake as Hell),甚至有網民詢問帕內爾是否與特朗普的蠟像合照。

但也有網民稱讚相中的特朗普看起來健康快樂,認為特朗普卸任後可好好放鬆,及為其私人生活留出更多時間。

美媒《Business Insider》早前報道,特朗普截至今年4月已成功減約15磅(約6.8公斤)的體重,又放棄曬黑。《Business Insider》引述特朗普的顧問指,特朗普有好好控制飲食,並經常打高爾夫球,身體狀況也顯著改善。

外界有傳聞指,特朗普正積極考慮參選下屆美國總統大選,與現任美國總統拜登(Joe Biden)再次對壘。但特朗普至今未有明確表態。

