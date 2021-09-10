  • 33°C
香港時間 : 2021910日 (五) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普新相回春疑減磅成功 網民質疑P過龍

環球社會熱點 13:13 2021/09/10

分享：

網民質疑特朗普新相經過P圖

美國前總統特朗普卸任後，動向繼續受到關注。美國一名共和黨參議員參選人，於社交媒體貼出他與特朗普的合照。網民發現相中的特朗普疑似瘦身成功及看起來更年輕，但也有人質疑這張相經過「P圖」（使用修圖軟件後期加工照片）。

美軍遺數百億美元軍備 特朗普：塔利班唔還就轟炸 【下一頁】

共和黨賓夕法尼亞州參議員參選人帕內爾（Sean Parnell），早前在Twitter貼出他與特朗普（Donald Trump）的合照。

    點擊圖片放大
    +2

相中的特朗普穿一身西裝配紅色領呔，看起來精神奕奕，與帕內爾一起對著鏡頭竪起大拇指。特朗普在這張相中顯得比以前更瘦，這張相也意外引起不少網民討論。

其中一名網民質疑相片絕對經過大量P圖（Holy f**k that's a lot of photoshop），另一名網民則表示這張相極假（fake as Hell），甚至有網民詢問帕內爾是否與特朗普的蠟像合照。

但也有網民稱讚相中的特朗普看起來健康快樂，認為特朗普卸任後可好好放鬆，及為其私人生活留出更多時間。

特朗普只因呼籲一件事 遭台下侵粉狂噓 【下一頁】

美媒《Business Insider》早前報道，特朗普截至今年4月已成功減約15磅（約6.8公斤）的體重，又放棄曬黑。《Business Insider》引述特朗普的顧問指，特朗普有好好控制飲食，並經常打高爾夫球，身體狀況也顯著改善。

外界有傳聞指，特朗普正積極考慮參選下屆美國總統大選，與現任美國總統拜登（Joe Biden）再次對壘。但特朗普至今未有明確表態。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

美軍遺數百億美元軍備 特朗普：塔利班唔還就轟炸
2021/08/31
美軍遺數百億美元軍備 特朗普：塔利班唔還就轟炸
談喀布爾機場恐襲 特朗普：我做總統就唔會發生
2021/08/28
談喀布爾機場恐襲 特朗普：我做總統就唔會發生
特朗普只因呼籲一件事 遭台下侵粉狂噓
2021/08/23
特朗普只因呼籲一件事 遭台下侵粉狂噓
Twitter封殺特朗普放生塔利班 美共和黨批雙重標準
2021/08/19
Twitter封殺特朗普放生塔利班 美共和黨批雙重標準
特朗普評拜登撤兵阿富汗：美國史上最尷尬
2021/08/19
特朗普評拜登撤兵阿富汗：美國史上最尷尬

你可能感興趣

美軍遺數百億美元軍備 特朗普：塔利班唔還就轟炸
13:50 2021/08/31
美軍遺數百億美元軍備 特朗普：塔利班唔還就轟炸
談喀布爾機場恐襲 特朗普：我做總統就唔會發生
15:32 2021/08/28
談喀布爾機場恐襲 特朗普：我做總統就唔會發生
特朗普只因呼籲一件事 遭台下侵粉狂噓
15:28 2021/08/23
特朗普只因呼籲一件事 遭台下侵粉狂噓
政治 減肥 特朗普 美國 美國共和黨 總統大選

上一篇文章

【美網】英國華裔小將闖入決賽 00後包辦女單冠亞

下一篇文章

奧地利男為保福利金 冷藏亡母屍體逾一年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

塔利班擬911辦就職禮 中俄等多國獲邀出席
塔利班擬911辦就職禮 中俄等多國獲邀出席
【BNO移民英國】10大缺人職業 邊行最等人用？
【BNO移民英國】10大缺人職業 邊行最等人用？
【英國疫情】新增逾4萬確診 總感染人數突破700萬
【英國疫情】新增逾4萬確診 總感染人數突破700萬
出手救崖邊攝影師 俄羅斯部長演習意外身亡
出手救崖邊攝影師 俄羅斯部長演習意外身亡
新型冠狀肺炎全球疫情（09月10日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月10日 時間14:00）
【新冠疫苗】完成接種後仍有感染風險 CDC：兩類人高危
【新冠疫苗】完成接種後仍有感染風險 CDC：兩類人高危