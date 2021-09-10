由宏觀因素洞悉金融市場增長動力

新冠肺炎「Delta」變種病毒導致疫情升溫，令本輪經濟復甦周期仍見疲弱。對此我們不禁有不少疑問：如果這次爆發有望成為最後一波疫情，目前是否只是需求仍未完全復甦、還是新變種病毒而影響供應鏈，令需求停滯不前而導致整體消費開支持續減少？我們相信宏觀情況會持續出現變化，左右金融市場的未來走向，在不明朗時期，股票、另類資產及較高收益的債務工具有望繼續獲得支持。

目前環球經濟復甦仍未見太大起色，若要維持現有復甦步伐，則需符合多個條件，包括經濟動力由公共部門成功轉向私營部門來帶動、復甦範疇由製造業平穩過渡至服務業活動、消費和營商信心持續強勁等。我們認為，若這些條件未能及時到位，環球經濟則有可能較預期加速放緩。

對於3至6個月的中短期觀點，我們預期，美國聯儲局將在今年秋季公佈縮減資產購買計劃規模。未來數月的經濟數據好壞較有可能決定央行如何退市，而非何時退市。同樣，聯儲局如何傳達其退市計劃及執行安排，亦很可能決定市場反應。至於加息時間表料會延遲，我們預期當局將在2023年下半年首次加息，但亦可能會更遲。

鑑於中國將面臨更嚴格的防疫封鎖措施以及財政、貨幣和監管政策收緊的滯後效應，我們預期中國的經濟增長將被下調，為今年下半年環球經濟增長帶來重大阻力。事實上，我們相信「Delta」變種病毒或減緩亞洲的經濟增長，從而令環球增長和國際貿易受壓。

技術層面上，本次經濟周期只屬短暫性通脹，但滯脹動力仍然存在。環球整體通脹有望回落，令市場主導的通脹數據保持受控。然而，物價壓力或將持續，新冠變種病毒令情況惡化，這些壓力可能會繼續存在且可能需要一段時間才會減弱。我們認為，物價壓力對消費需求的風險與日俱增，對住屋、汽車及耐用品而言尤其如此。

關鍵的是，聯儲局以至環球各央行均無法透過收緊貨幣政策來減輕供應面的物價壓力。這情況將繼續產生通脹數據與債券孳息率看似脫節的現象。進一步來說，若聯儲局堅定實行平均通脹目標框架、財政開支持續大幅高於目前預期及生產力顯著改善，宏觀經濟狀況有望持續支持股票、另類資產及較高收益的債務工具。