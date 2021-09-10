制約因素改善 港股可能見底

從目前情況看，前期壓制港股的因素出現不同程度的好轉，後市前景逐步改善。

中國人民銀行於7月15日降低存款準備金率0.5個百分點，釋放了1萬億長期資金。8月9日央行發表2021年二季度貨幣政策執行報告指出：“以適度的貨幣增長支持經濟高質量發展，助力中小企業和困難行業持續恢覆，保持經濟運行在合理區間。”以及“保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀杠桿率基本穩定。”

從央行的態度和行動來看，基本可以確認上半年的貨幣收緊過程結束，未來貨幣將趨向寬鬆。

8月30日，國家領導人主持召開中央全面深化改革委員會第二十一次會議，會議指出：“防止資本無序擴張初見成效，市場公平競爭秩序穩步向好。”“堅持監管規範和促進發展兩手並重、兩手都要硬”。

根據以上精神，預計因為監管規範導致市場受到較大沖擊的情況將會有明顯改善，投資者對規範整頓影響市場的擔憂將逐步緩解。

美國的通脹雖然維持較高水平，但是美國經濟動力開始有減弱跡象，8月非農就業人口增加23.5萬人，大幅不及市場預期的73.3萬人。考慮到德爾塔病毒在美國的擴散以及經濟增長動力下降，美國的退出寬鬆之路有較大可能並不易走。

綜合以上影響港股走勢的重要因素，貨幣政策轉向寬松對中港股市有利；監管規範趨向和緩同樣對中港股市有利；美聯儲收緊貨幣政策是對中港股市的潛在威脅，但基於其自身困難，這個收水對港股威脅最終可能不如預期，因此，從政策的角度看，港股的最壞情況已過，未來逐步好轉的可能性較大。