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蘇伊士運河再有船隻擱淺 發言人：無影響交通

環球社會熱點 13:31 2021/09/10

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蘇伊士運河今年3月遭遇長賜輪擱淺，全球主要貨運備受影響。埃及當局表示，周四（9日）再有貨船在蘇伊士運河擱淺，曾短暫堵塞航道。蘇伊士運河管理局表示，停航時間非常短暫，交通未有影響，但當局未透露船隻擱淺原因。

蘇伊士運河管理局向長賜號索償78億 唔找數唔放行 【下一頁】

埃及蘇伊士運河管理局發表聲明表示，一艘掛有巴拿馬國旗，名為「珊瑚水晶號」（Coral Crystal）貨船在運河南行航段擱淺。官員決定讓航道其他船隻改道，由另一條航道通過。據悉，「珊瑚水晶號」當時載有4.3萬噸貨物，運河管理當局使用拖船令其成功浮起。當局未有透露船隻擱淺原因。

蘇伊士運河每日船隻往2個方向行駛，往北到地中海，往南則前往紅海。運河負責人、埃及海軍上將魯巴伊（Ossama Rabei）強調堵航時間非常短暫，當局已用專業方式解決問題。運河發言人薩夫瓦特（Geoge Safwat）透露，周四一共有61艘船隻通過運河，共載有320萬噸貨物，由於當局指揮其餘船隻使用另一航道，交通未受影響。

蘇伊士運河大堵塞 滯留船隻或需數月才脫困 【下一頁】

據悉，「珊瑚水晶號」於2012年建成，長度近738英尺，寬逾104英尺。輪船追蹤公司Traffic Marine表示，當時「珊瑚水晶號」正在前往位於紅海的蘇丹港口（Port Sudan）。

3月長賜輪擱淺導致蘇伊士運河堵航6日，嚴重影響全球運輸鏈運作，更需要大量拖船隊人員協助浮起。全球約1成貿易經蘇伊士運河運輸，運河關稅一直是埃及政府重要經濟來源。官方數據顯示，去年約1.9萬艘船隻通過運河。

責任編輯：李俊儀

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