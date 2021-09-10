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【蘋果爭議】Epic Games要求蘋果恢復開發者賬號　以便在南韓重新上架《Fortnite》

科技 13:15 2021/09/10

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Epic Games已要求蘋果恢復Fortnite的開發者帳號，並計畫重新上架。

蘋果（Apple）日前與遊戲開發商Epic Games因利潤抽成起爭執，蘋果將手機遊戲《要塞英雄》（Fortnite）在App Store内下架，並關閉Epic Games開發者帳號。在雙方依然僵持不下的情況下，近日南韓國會宣布修例，禁止蘋果等科企向軟件開發商抽取交易佣金。有見及此，Epic Games已要求蘋果恢復Fortnite的開發者帳號，並計畫重新上架。

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近日南韓國會日前為全球首開先例，表決通過《電子通訊商業法》（Telecommunications Business Act）修訂案，禁止蘋果 （Apple） 和Google等科企，透過應用程式商店向軟件開發商抽取交易佣金。

而是次南韓的新法例讓Epic Games重新燃起希望，Fortnite官方Twitter發布新內容，指該企已 要求蘋果恢復Fortnite開發者帳號，計劃在南韓App Store上重新上架Fortnite，同時亦會提供第三方支付系統。

不過目前南韓尚未實際生效新條例，蘋果也尚未更新App Store指南以配合南韓的新法律，所以到底Epic Games能否重新上架，仍是未知之數。

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責任編輯：曾曉汶

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