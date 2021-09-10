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【鋁價13年高】高盛花旗調高鋁價目標價　鋁股再破頂、中鋁宏橋創52周高

股市 12:50 2021/09/10

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【鋁價13年高】高盛花旗調高鋁價目標價　鋁股再破頂、中鋁宏橋創52周高

全球最大鋁土礦供應國幾內亞爆軍事政變，鋁價創13年新高。高盛和花旗預期鋁價還會進一步上漲。本港上市的鋁股近期表現強勢，中鋁 （02600） 、中國宏橋 （01378） 今日再破頂，創52周高。

高盛看3200美元、花旗看3100美元

自上周初以來，高盛和花旗紛紛上調鋁的預估價格，12個月目標價可達每噸3,200美元，比先前目標高出近10%。高盛預計，全球供應鏈前景可能惡化，期鋁價格有望進一步上漲，並將未來12個月的期鋁目標價格上調至每噸3200美元。

花旗表示，未來3個月，鋁價可能升至每噸2900美元，6至12個月期鋁價可能升至3100美元，因鋁價將從周期性牛市過渡至結構性牛市，預計2021年鋁的均價為2475美元，明年為3010美元。

鋁股造好， 中鋁半日升2%，午收6.86元； 中國宏橋半日升0.8%，午收13.26元。惟俄鋁 （00486） 半日跌1.1%，午收7.12元。

專家：政變對出口無重大影響

大行看好鋁價，但也有投資者持相反意見。Harbour Intelligence董事總經理Jorge Vazquez表示，需求動能已經過了周期性的峰值，「我們看到中國的結構性需求動能正在減弱」，而且衰退或金融危機的風險越來越大，「當前的需求增長就像打了類固醇，收場可能很難看」。 

另外，幾內亞鋁土礦行業專家表示，政變不太可能對出口產生任何重大短期影響，通常而言9月份出口一直處於周期的最低點，任何政府都希望確保未來的礦藏收益和投資不會受到波及。 

相關文章：【鋁價飈升】幾內亞政變　LME期鋁升至十年高、俄鋁全日颷15%

中國忠旺否認大股東涉美國18億美元鋁材逃稅案

編輯：吳敏芳

港股 中國宏橋（01378） 中國鋁業（02600） 俄鋁（00486） 幾內亞共和國

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