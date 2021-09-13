【鋁價13年高】鋁股再破頂　高盛花旗雙雙調高鋁價目標價　

全球最大鋁土礦供應國幾內亞爆軍事政變，鋁價上周創13年新高，鋁股本周一再炒上，中鋁 （02600） 再破頂，現升8%，最新報7.21元，盤中高見7.49元，創52周新高；俄鋁 （00486） 亦升8.5%，最新報7.79元，盤中高見7.88元。高盛和花旗預期鋁價還會進一步上漲。

另外，其他有色金屬股亦造好，中國有色礦業 （01258） 升12%，最新報4.93元；五礦資源 （01208） 現升4%，最新報4.15元。

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高盛看3200美元、花旗看3100美元

高盛和花旗此前已紛紛上調鋁的預估價格，12個月目標價可達每噸3,200美元，比先前目標高出近10%。高盛預計，全球供應鏈前景可能惡化，期鋁價格有望進一步上漲，並將未來12個月的期鋁目標價格上調至每噸3200美元。

花旗表示，未來3個月，鋁價可能升至每噸2900美元，6至12個月期鋁價可能升至3100美元，因鋁價將從周期性牛市過渡至結構性牛市，預計2021年鋁的均價為2475美元，明年為3010美元。

鋁股破頂後倒跌， 中鋁 （02600） 曾升逾半成，高見7.1元，其後倒跌，全日跌0.9%，收6.67元； 中國宏橋 （01378） 全日升1.7%，收13.38元，盤中高見14.34元。惟俄鋁 （00486） 全日跌0.3%，收7.18元。

專家：政變對出口無重大影響

大行看好鋁價，但也有投資者持相反意見。Harbour Intelligence董事總經理Jorge Vazquez表示，需求動能已經過了周期性的峰值，「我們看到中國的結構性需求動能正在減弱」，而且衰退或金融危機的風險越來越大，「當前的需求增長就像打了類固醇，收場可能很難看」。

另外，幾內亞鋁土礦行業專家表示，政變不太可能對出口產生任何重大短期影響，通常而言9月份出口一直處於周期的最低點，任何政府都希望確保未來的礦藏收益和投資不會受到波及。

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編輯：吳敏芳

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《石Sir午時閒談》

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