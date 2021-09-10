歐化寶床褥家品專門店進駐愉景新城    【開幕5重獨家優惠】

好消息！歐化寶床褥家品專門店於荃灣愉景新城D.Park隆重開幕，店舖以全新概念登場，裝潢簡約時尚，希望為大家帶來耳目一新的感覺，並提供舒適休閒的環境，讓客戶可以無拘無束地去體驗歐化寶不同系列貨品。

歐化寶今年來了一個大變身，除了有新店開幕，更邀請了影星陳家樂及歌手李靖筠拍攝全新一輯廣告，品牌商標亦更新了面貌，希望以全新形象推動品牌一直以來「以健康為本」的宗旨，宣揚健康睡眠及優質生活。

歐化寶為慶祝D.Park新店開幕，由即日起至2021年9月26日推出五重獨家優惠，同一家大細去D.Park行街食飯之餘記得去歐化寶床褥家品專門店以優惠價打造健康舒適的睡眠空間！

開幕5重獨家優惠*

優惠1) 凡Like歐化寶facebook ，並購買任何產品折實價滿$500，即額外減$50

https://www.facebook.com/ulfenbo

優惠2) 指定床褥低至55折

歐化寶Supreme Deluxe獨立袋裝彈簧床褥 (3'x6' )

優惠價：$4,637 (原價：$8,430)

(尚有其他款式及不同尺寸)

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優惠4) 購買指定床褥送四季被一張 (價值: $598)

優惠5) 購物滿指定金額，送高達$250超市禮劵

*5重優惠條款細則：

不可與其他優惠或現金劵同時使用。優惠期有限，贈品送完即止。

優惠受條款約束，詳情請向店員查詢。

歐化寶床褥家品專門店 :

荃灣愉景新城2樓2062號舖

Tel : 2376 1328

www.ulfenbo.com.hk

（資料由客戶提供）