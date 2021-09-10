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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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今日推介中鋁｜滙豐、港交所、騰訊、中電信、紫金最新部署（立即觀看）

股市 13:23 2021/09/10

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恒生指數中午收報26139點，升423點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中鋁 （02600） ，另亦會分析滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 、騰訊 （00700） 、中電信 （00728） 、紫金 （02899） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

*重溫今早《ET開市直擊》足本版－科網股波動 吼強勢資源股：【按此】*

港股 中國鋁業（02600） 滙豐控股（00005） 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 中國電信（00728） 紫金礦業（02899） 石鏡泉

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資源股強勢揀股要精明　鋼股、水泥俏　煤炭要審慎

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