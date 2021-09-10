  • 33°C
香港時間 : 2021910日 (五) 14:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【就業博覽】勞工處舉行就業博覽 共有48間機構參加 提供超過3300個空缺

理財智慧 14:27 2021/09/10

分享：

勞工處於9月14日及15日在灣仔修頓場館舉行就業博覽，是次就業博覽主題「共創多元文化工作間」，藉以促進求職人士，包括少數族裔人士的就業機會，並加深他們對勞工處就業服務的認識。

這次就業博覽一共有48間機構參加，合共提供約3300個職位空缺。每日分別有24間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括電話銷售員、接待員、店務助理、文員、飛機引擎維修見習員等，適合不同文化背景的求職人士申請。另外，亦有7間培訓機構為到場人士介紹培訓課程。活動當日亦附設小型展覽，介紹勞工處的就業服務。場內亦安排印度語、烏爾都語及尼泊爾語即時傳譯服務。

是次招聘活動中，約80%為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬元至1.9萬元。超過98%職位空缺的學歷要求為中六或以下，大約67%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

招聘會詳情：

時間：上午11時至下午5時30分（截止入場時間為下午5時）

地址：灣仔莊士敦道111號修頓場館1樓舉行（近灣仔港鐵站A3出口），

費用：全免

 

【企業招聘】耀才證券逆市擴充　 9月13、14日一連兩天辦大型招聘日 晚班工作交易員享4千元津貼 【下一頁

【政府工略】康文署請一級技術主任 月薪4.4萬元至5.8萬元 入職條件一覽 【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

【孫子市法】大摩唱淡 官府約談 港股慘淡

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

勞工處 就業 招聘會 香港 灣仔 全職

下一篇文章

【新冠疫情】Delta變種病毒存不確定性 Microsoft原於下月重開的美國辦公室 將無限期暫停重開
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】港女棄高薪轉做健身室接待員 男友擔心另有隱瞞 網民：可以換女友了
【職場熱話】港女棄高薪轉做健身室接待員 男友擔心另有隱瞞 網民：可以換女友了
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【一手新盤】紅磡新盤「曼翹」最快下月登場 最細186呎起 發展商：適合年輕上車客
【一手新盤】紅磡新盤「曼翹」最快下月登場 最細186呎起 發展商：適合年輕上車客
【鄰近太古城】THE HOLBORN折實596萬起　全數平過800萬　發展商：定價略有折讓　以開心價推
【鄰近太古城】THE HOLBORN折實596萬起　全數平過800萬　發展商：定價略有折讓　以開心價推
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬
紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬