【就業博覽】勞工處舉行就業博覽 共有48間機構參加 提供超過3300個空缺

勞工處於9月14日及15日在灣仔修頓場館舉行就業博覽，是次就業博覽主題「共創多元文化工作間」，藉以促進求職人士，包括少數族裔人士的就業機會，並加深他們對勞工處就業服務的認識。

這次就業博覽一共有48間機構參加，合共提供約3300個職位空缺。每日分別有24間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括電話銷售員、接待員、店務助理、文員、飛機引擎維修見習員等，適合不同文化背景的求職人士申請。另外，亦有7間培訓機構為到場人士介紹培訓課程。活動當日亦附設小型展覽，介紹勞工處的就業服務。場內亦安排印度語、烏爾都語及尼泊爾語即時傳譯服務。

是次招聘活動中，約80%為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬元至1.9萬元。超過98%職位空缺的學歷要求為中六或以下，大約67%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。

招聘會詳情：

時間：上午11時至下午5時30分（截止入場時間為下午5時）

地址：灣仔莊士敦道111號修頓場館1樓舉行（近灣仔港鐵站A3出口），

費用：全免

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責任編輯：羅浩濂