【Staycation】調查： 7成港人最重視套票價錢　半數人理想人均消費1000至2000元

自疫情開始，Staycation逐漸成為港人主流的消閒活動 。據Klook《香港人歎Staycation新常態問卷調查》，發現超過8成受訪港人，在過去6個月曾經去過Staycation，9成人未來半年亦有計劃去Staycation。

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該調查指出，對比上年Klook的Staycation調查，當時只有5成港人在過去半年曾去過 Staycation，而去超過3次Staycation更只有1成人，可見Staycation於過去一年間的普及程 度大大提升，亦逐漸成為了未能外遊下的新常態。至於港人挑選 Staycation 套票的考慮因素，有逾7成港人在選擇Staycation的時候最重 視套票價錢（74%）、其次是多元化及豐富的酒店級餐飲選擇（42%）及酒店設施完善（ 36%）。調查亦就港人對Staycation的理想人均消費作探討，約5成受訪者選擇 $1000至$2000（46%）的價錢，其次是$1000以下的人均消費（40%），可見 港人普遍傾向中位價格的Staycation套票。

調查亦了解到疫情期間港人於假日最願意消費的活動，Staycation依然是最熱門項目 ，有64%受訪港人選擇為他們的主要活動（64%）。至於港人最經常一起去Staycation的對象，發現最多人會與伴侶（45%）及家人（42%） 去Staycation，而根據受訪者的年齡層來分析，18至25歲及25至34歲這兩個年齡層較多跟伴 侶去Staycation。至於35至44歲，以及45歲或以上的受訪者，他們則最想與家人一起去酒店度假。

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責任編輯：蘇穎琪

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