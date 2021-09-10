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奧地利男為保福利金 冷藏亡母屍體逾一年

環球社會熱點 12:15 2021/09/10

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全球各國會為有需要的民眾提供各式各樣的援助，幫忙他們可以繼續生活。奧地利一名老人為繼續領取社會福利，不惜冷藏年邁母親的屍首長達1年多，假扮其仍然在生的跡象，順利取得5萬歐元援助。

白俄異見女跑手突轉飛奧地利 外交官指因安全考慮 【下一頁】

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奧地利警方表示，蒂羅爾州（Tyrol）一名66歲男子自去年6月起，將89歲﹑患有痴呆症的屍體放置在地庫的雪櫃內，並利用冰袋及繃帶包裹防範屍臭，繼續領取政府派發﹑共5萬歐元（約46萬港元）援助。警方透露，老婦屍體因同時被貓砂包裹，因此開始出現木乃伊化。

一名新郵差在派發老婦最新一期福利金時，因要求親自會面被拒，警方介入後調查，從而揭發事件。警方最終在上周六（4日）發現屍體，經法醫鑑定排除謀殺。男子被控以欺詐福利金及藏匿屍體，他亦坦承罪行。

警方表示，男子並無其他收入來源，知道一旦上報母親死訊後，福利金會即時中斷，屆時他將無法負擔房租及母親喪禮的費用。男子當時謊稱母親需要入院接受護理，但因為母親病況緣故，即使探訪亦未必認得眼前兒子，力阻兄弟來探望，從而隱瞞母親的死訊。

責任編輯：吳漢培

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