【數碼轉型】大企帶領香港商業數碼轉型　加快IT架構升級

▲ IT技術專家觀察，港企已有頗多企業展開轉型步伐，特別是注重客戶互動性與拓展線上渠道，架構上亦要相應升級，符合應用現代化的需求。

數碼轉型趨勢不可逆轉，在企業推出各種方便消費者應用的背後，基建架構的支持亦很關鍵。IT技術專家觀察，港企已有頗多企業展開轉型步伐，特別是注重客戶互動性與拓展線上渠道，架構上亦要相應升級，符合應用現代化的需求。因此建議企業對新興技術抱持更開放、嘗試的態度，同時留意人員是否已就採用新技術準備就緒。

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【人才搶奪】疫下IT專才短缺 企業應如何拆解？

VMware專業服務經理何雄亮受訪時提到，疫情情況趨穩定，已有見不少企業陸續重新評估前路，收復失地並與時並進。同時，企業亦冀進一步與國際接軌，吸納不少外地湧現的科技應用，推動企業進化以加強競爭力。

▲ VMware專業服務經理何雄亮表示，數碼轉型除了大眾能眼見到的網上應用，背後的基建配套、流程，以至人力，都不可或缺。（受訪者提供圖片）

據他觀察，已有很多公司開始轉型，或至少有相關規劃，已完成雖只佔小部分，先行的主要為跨國企業、與部分數碼領先的行業，但亦相信，中小企將會在下一步跟隨趨勢，「十間公司之中，相信十間都會同意這是方向。」

他續指，各行業營運上要減少實體店、真人推銷等形式時，背後的IT架構上亦需要升級，而採用容器、微服務等新興架構，可以讓企業減輕轉換升級的成本。

亞洲聯合財務升級平台 自動化審批貸款

他舉與該企合作的亞洲聯合財務為例子，後者有見FinTech的挑戰已來，過往的IT系統未必能夠應付日增的線上要求，決定開發新的平台。加上在疫情下，消費者對金融服務有新的需求，在貸款方面，更多人需要小額貸款，但要快速批核，背後需要加入自動化工序，對營運平台有更高要求。該企運用VMware的Tanzu等技術，以9個月時間完成雲應用平台升級，推出的升級版手機應用，簡化貸款批核，將營運效率提升20%。

▲ 亞洲聯合財務去年推出的實時貸款申請批核服務，背後的驗證功能需要有更強的平台運算。（App Store截圖）

大部分行業有獨特運作情況，制訂基建升級策略亦要因地制宜，例如金融業就特別關注合規方面，涉及數據處理等議題。他又介紹，澳門娛樂業就是積極推動數碼轉型的例子，運作上向來已對科技要求高，小至一張賭枱的運作監察，大至酒店設施管理，依賴龐大的IT系統連接以達暢順運作。而且，不少公司幅員廣闊，多種類型的設施同時營運，每個設施都可能有自己運算設備，如何打通連接，善用現有的資源提升運作效率，都是行業思考的問題，

他們一方面是全球規模機構，需要持續採納新科技，同一時間澳門的IT資源，再加上行業IT人才流動彈性偏高，企業要維持內部IT技能穩定，面對頗大的挑戰。

【數碼轉型】港中小企夥初創 研新技術減少營運損失

記者：周俊霖