【ESG】Logitech目標2030年前達至淨零碳排放　產品設計朝向可持續發展

▲ Logitech計畫在2030年前達到淨零碳排放。（法新社圖片）

ESG是現時各個企業的焦點，如何履行氣候承諾，成為重點的長遠規劃。Logitech日前亦宣佈，計畫在2030年前達到淨零碳排放，減碳計畫延伸至供應鏈及顧客層面。

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Logitech行政總裁Bracken Darrell接受外國傳媒訪問時透露，該企計劃減少50%碳排放，並包括供應商及顧客。他解釋，一棵樹可吸收相當於兩個人的碳，效率不錯，但該企認為此不足夠。Logitech正積極地朝可持續方向，重新設計產品，直至有科技可以令碳排放降至零。

Logitech全球營運和可持續發展主管 Prakash Arunkundrum表示，今年該企已經達到碳中和，包括投資於植樹項目，以抵銷其碳排放。不過，他認為「抵銷」是未夠好，更重要的是由根本減少碳足印，例如採用可持續發展的物料、於供應鏈使用可再生能源等。

據該企網站稱，Logitech最大的碳足印是來自產品及其包裝，當中的採購及生產流程。故該企由此入手，希望首先在這裡改變。例如，到今年年底，Logitech一半的鍵盤和滑鼠將使用消費者回收的塑料。

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責任編輯：葉泳珊