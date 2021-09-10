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福特終止印度生產線 過去10年虧損156億

環球經濟金融 12:05 2021/09/10

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福特宣布終止於印度的生産綫，並會裁員4,000人。

美國汽車製造商福特（Ford）投資印度業務長達25年。福特表示於印度的業務過去10年間虧損20億美元（156億港元），宣布終止於印度的生産綫，並會裁員4,000人。

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福特1995年進軍印度市場，過去20多年來投資超過20億美元。福特行政總裁法利（Jim Farley）周四（9日）宣布公司在10年間虧損20億美元，宣布會裁減約4,000名員工及終止印度生産綫。

法利形容必須作出這項艱難的決定，公司才有望實現長遠增長。福特位於薩南德（Sanand）及金奈（Chennai）的兩間工廠將於未來數月内關閉，福德強調將與受影響員工保持密切合作。

福特印度業務負責人梅赫羅特拉（Anurag Mehrotra）表示，印度分部在包括國内汽車生産等業務方面，都未能找到實現長期盈利的可持續途徑。

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他表示福特基於多年累積的虧損、行業持續產能過剩及印度汽車市場增長未如預期，才決定終止生産綫。

福特2019年與競爭對手Mahindra達成協議，計劃轉移大部分業務至新合資企業，並由Mahindra管理。但雙方稱疫情導致全球經濟與商業狀況出現變化，去年底談判破裂。

除了福特削減印度業務之外，美國通用汽車（General Motors）2017年宣布停止於印度的汽車銷售業務。

責任編輯：鄭錦玲

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