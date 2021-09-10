【中資券商】券商板塊基本面佳兼估值低 龍頭股具追升機會

光大證券指，中資券商在資本市場改革加速和行業轉型也會表現出一定的alpha屬性，目前在資本市場改革紅利、行業發展空間提升等因素催化下，部分券商有望實現alpha收益。站在當前低估值、高業績增速的行業背景下，券商行業財富管理、投資業務和機構業務等仍然有較大發展空間，近期風險偏好回升，券商板塊有較高的配置性價比。

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從公司層面來看，「分化」是2021年行業演繹的關鍵詞，在「分化」過程中龍頭券商和部分有差異化競爭力的券商將有望獲得超額收益。由從中期業績來看，市場排名前五的券商淨利潤和收入佔比提升，且在傳統經紀業務、投行業務和跟投或者衍生品業務等領域，龍頭券商的市場份額提升。以投行業務為例，受注冊制影響，龍頭優勢得以強化。上半年投行業務前五集中度達到49%，連續五年佔比提升。

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該行建議關注兩條主綫，第一券商板塊中綜合實力突出、市場份額逐步提升的龍頭券商的補漲機會，推薦華泰證券（06886），中信證券（06030）；第二，在財富管理大時代下，推薦賽道獨特的互聯網財富管理龍頭東方財富（深：300059）及廣發證券（01776）。

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記者：林衛