【白酒股】白酒板塊估值重回價值區間 基金開始換馬增持

中信建投指出，臨近中秋旺季，9月初開始白酒終端備貨信心恢復較好。目前來看，高端需求無虞，貴州茅台（滬：600519）完成第三季回款，預計量比去年中秋有10%左右增長，五糧液（深：000858）回款進度90%以上，預計量有個位數增長，次高端和地產酒目前整體回款進度亦較好。

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該行認為，白酒板塊估值由77倍高位回落至46倍，整體估值風險釋放充分，結合基本面來看，板塊已經進入價值區間。事實上，今年消費板塊整體落後，但逐步見有好轉迹象，有市場人士認為，現在的新能源基金很可能就像年初的消費主題基金，當下的消費主題基金很可能正在回血的路上，慢慢重新部署。



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長城基金公司首席經濟學家向威達認為，春節以來三大名酒已經連續反覆調整半年左右，而其股本回報率大都處於25%至30%左右；同時，根據機構預測，其接下來幾年的業績增速基本上都處於15%左右，個別甚至達到20%以上，明年預測市盈率在28至33倍的區間範圍。以龍頭白酒股的基本面和盈利能力計，其當前的估值並不過分。

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記者：林衛