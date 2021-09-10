【新冠疫情】Delta變種病毒存不確定性 Microsoft原於下月重開的美國辦公室 將無限期暫停重開

部分企業因應新冠疫情，仍然要求員工在家工作。Microsoft原定於下月重開位於美國的辦公室，但因為Delta變種仍存在不確定性及找續擴散，Microsoft宣布將無限期暫停重開美國辦公室。

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據美國有綫新聞網絡報道，Microsoft 365企業副總裁Jared Spataro周四（9日）發表網誌，表示新冠疫情仍存在不確定性，最快於10月4日重新開放的華盛頓州雷德蒙德總部，需要延後重開辦公室。

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Jared Spataro又指，Microsoft決定不會預測重開美國辦公室的時間，但在安全情況下盡快重開辦公室。雖然Microsoft沒有設定重開美國辦公室的具體時間，但Jared Spataro表示一旦決定可於何時重開，將會提前30日通知員工。

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責任編輯：羅浩濂