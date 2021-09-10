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【智能眼鏡】Facebook智能眼鏡登場　售約2,325港元

科技 11:54 2021/09/10

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Facebook與正式公開與眼鏡品牌Ray-Ban聯手的第一款智能眼鏡「Ray-Ban Stories」。

Facebook（fb）談論多年的智能眼鏡終正式登場！在香港時間今（10日）凌晨時分，Facebook與正式公開與眼鏡品牌Ray-Ban聯手的第一款智能眼鏡「Ray-Ban Stories」。而Facebook也為了配合Ray-Ban Stories，推出全新的「View」應用程式，用於連接眼鏡所拍攝的影片，用戶可在手機添加3D效果等。

【AR眼鏡】Facebook研究項目「Project Aria」終有消息！　智能眼鏡現身FCC文件

Facebook研推出智能手錶　或於明年出售

Facebook今透過行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）的官方Facebook以及Ray-Ban官網發布智能眼鏡Ray-Ban Stories。Ray-Ban Stories智能眼鏡搭配500萬像素的攝影鏡頭，可用於拍照和攝影。另外也設有開放式的喇叭及咪高峰進行收音和聲音傳輸。

若想要即時拍照和進行30秒錄影，用戶可使用Facebook助手，以「Hey！Facebook」啟動智能眼鏡的拍照功能。當相機開啟時，LED燈就會亮起，以便提示周圍的民眾正在拍攝。

    點擊圖片放大
    +2

除此之外，為了配合Ray-Ban Stories，Facebook更推出支援 iOS與Android的「View」應用程式，讓用戶編輯和分享智能眼鏡上拍攝到的影像，並可上傳在用戶手機上的應用程式，如Facebook、Instagram、WhatsApp、Twitter等。

朱克伯格表示，儘管是次Ray-Ban Stories不設有AR功能，但Facebook依然對AR有願景，暗示後續智能眼鏡或會持續向AR方向發展。

另值得一提的是，Ray-Ban Stories有20多種款式可以選擇，包含不同的鏡片、5 種顏色搭配。目前Ray-Ban Stories即日起在美國、英國、義大利、澳洲、愛爾蘭和加拿大上市，售價為299美元（約2,325港元）。

【智能眼鏡】日企研智能近視眼鏡　日戴一小時改善焦點偏差

責任編輯：曾曉汶

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