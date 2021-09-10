【ET午市精點】恒指迎反彈升400點 修復10、20天線 股市 12:17 2021/09/10 分享： 港股今早造好，恒指高開後升幅逐步擴大至400點，大市重上26000點關， 技術上修復10、20天線平均線。中午恒指收報26139點，升423點，升幅1.6%。港股後市如何，光大新鴻基證券策略師伍禮賢於《ET午市精點》為你分析。 立即收看 /收聽：https：//video.hket.com/video/3056098/ ＊重溫今早《ET開市直擊》騰訊股價反彈 短綫怎操作？→【按此】 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】內地監管再現 恒指急挫逾400點（附Time Code） 2021/09/09 【ET午市精點】內地監管再現 恒指急挫逾400點（附Time Code） 【ET午市精點】港股受制50天線 恒指先升後倒跌逾百點（附Time Code） 2021/09/08 【ET午市精點】港股受制50天線 恒指先升後倒跌逾百點（附Time Code） 【ET午市精點】恒指延續上日升勢 新經濟帶動科指跑出（附Time Code） 2021/09/07 【ET午市精點】恒指延續上日升勢 新經濟帶動科指跑出（附Time Code） 【ET午市精點】恒指半日區間上落 藍籌新貴刺激小（附Time Code） 2021/09/06 【ET午市精點】恒指半日區間上落 藍籌新貴刺激小（附Time Code） 【ET午市精點】恒指下試廿天線 科技股彈完？（附Time code） 2021/09/03 【ET午市精點】恒指下試廿天線 科技股彈完？（附Time code） 騰訊 指數 恒生指數 港股