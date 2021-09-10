【ET午市精點】恒指迎反彈升400點 修復10、20天線

港股今早造好，恒指高開後升幅逐步擴大至400點，大市重上26000點關， 技術上修復10、20天線平均線。中午恒指收報26139點，升423點，升幅1.6%。港股後市如何，光大新鴻基證券策略師伍禮賢於《ET午市精點》為你分析。

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