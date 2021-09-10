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【ET午市精點】恒指迎反彈升400點 修復10、20天線

股市 12:17 2021/09/10

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港股今早造好，恒指高開後升幅逐步擴大至400點，大市重上26000點關， 技術上修復10、20天線平均線。中午恒指收報26139點，升423點，升幅1.6%。港股後市如何，光大新鴻基證券策略師伍禮賢於《ET午市精點》為你分析。

立即收看 /收聽：https：//video.hket.com/video/3056098/

＊重溫今早《ET開市直擊》騰訊股價反彈　短綫怎操作？→【按此】

欄名 : ET午市精點

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