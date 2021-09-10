【券商點睇】汽車行業或進入補庫存周期 旺季銷量反彈可期？

數據顯示，8月乘用車批發銷量151.2萬輛，按年跌12.9%，較2019年同期下跌7%；零售銷量145.3萬輛，回落14.7%，較2019年同期下跌7%，主要因馬來西亞疫情加劇芯片短缺，供給端受限，令8月乘用車銷量下滑。

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對9月車市的展望，天風證券指8月乘用車銷量同比出現兩位數負增長，其中既有芯片短缺帶來的供給層面因素，也有去年疫情後需求集中釋放導致銷量基數較高的原因。9月開始，隨着東南亞疫情逐步控制，芯片產能有望持續恢復，預計9月中下旬缺芯問題將得到有效改善，汽車行業有望進入加庫階段，廠家生產與批發量有望回升。

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同時，汽車傳統消費旺季「金九銀十」即將到來，消費需求進一步釋放，有助於下半年汽車銷量恢復增長。該行預期，9月起行業逐步進入加庫周期，整車股將展現銷量與盈利彈性，重點關注銷量復甦，具有中長期發展潛力的民營自主品牌，如長城汽車（02333）、吉利汽

車（00175）。

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記者：林衛