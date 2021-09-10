【就業博覽】勞工處下周辦就業博覽　約7成職位無需相關工作經驗　月薪介乎1.1萬至1.9萬

▲ 勞工處將於9月14及15日在灣仔修頓場館舉行以「共創多元文化工作間」為主題的就業博覽，約80%為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬元至1.9千元。

勞工處將於9月14及15日在灣仔修頓場館舉行以「共創多元文化工作間」為主題的就業博覽，藉以促進求職人士，包括少數族裔人士的就業機會。

【英國經濟】英國防疫限制放寬 無損網店銷情 Adobe數碼經濟指數：7月網銷創夏季高峰達1,068億

為期2日的就業博覽共有48間機構參加，合共提供約3300個職位空缺。每日分別有24間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別廣泛，包括電話銷售員、接待員、店務助理、文員、飛機引擎維修見習員、保安員、司機、倉務員、技術員、收銀員、咖啡師、廚師、侍應及包裝員等，適合不同文化背景的求職人士申請。



另外，有7間培訓機構為到場人士介紹培訓課程。活動當日亦附設小型展覽，介紹勞工處的就業服務。場內亦安排印度語、烏爾都語及尼泊爾語即時傳譯服務。



是次招聘活動中，約80%為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬元至1.9千元。超過98%職位空缺的學歷要求為中六或以下，大約67%的職位空缺無需相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。



招聘會上午11時至下午5時30分在灣仔莊士敦道111號修頓場館1樓舉行，費用全免。每日截止入場時間為下午5時。屆時場內將因應疫情最新發展和入場人數採取適當的感染控制及人流管制措施，所有入場人士必須利用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，或填寫個人資料表格登記姓名、聯絡電話、入場日期和時間。

【中小企營商】疫情催生新消費模式 電子商務與實體店並行成大趨勢

責任編輯：蘇穎琪

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：