【國泰限量精品】國泰航空慶祝75周年　推千套75周年飛機模型禮盒、行李掛牌等多款精品（多圖）

國泰航空 （00293） 為慶祝75周年誌慶，推出多款限量版珍藏精品。國泰航空限量精品中，有限量1,000套的75周年飛機模型珍藏版禮盒套裝，每套共有7款飛機模型，包括國泰航空首架Douglas DC-3飛機Betsy，及機隊的最新成員空中巴士A321neo客機。還有435套限量版的金屬筆和卡片盒套裝，均由國泰機隊最後一架退役的波音747-400 B-HUJ 客機升級改造，利用回收得來的鋁材製作而成，並刻上獨立產品編號。

國泰航空早前解僱未能提供醫療證明又未打針的機組人員【下一頁】

國泰航空還推出紀念飛機掛牌，每件行李掛牌均採用國泰的波音 777-200 B-HND 客機機身物料精工製成。䁥稱為 Haneda Jet 的客機，於1996年6月13日加入機隊，於服役期間接載了超過600萬位乘客。

按圖詳看多款國泰航空限量版精品

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國泰航空亦與時尚生活品牌「住好啲」（G.O.D）合作，將機組人員的制服回收並升級再造，製作成各種配飾和家居生活精品，包括時尚別緻的拼布軟枕套、肩袋包、小手袋及小熊公仔等。所有75周年紀念精品只於全新國泰購物平台獨家發售。【請按此】

若喜歡品酒，國泰航空與得獎手工雞尾酒品牌 LAIBA 合作，首次在香港推出限量版雞尾酒系列產品。四款雞尾酒口味 – Hong Kong Lemon Tease、Shanghai Spicy Martini 、LondonGinger Snap 及 Osaka Kanpai Sour，創作靈感均取材自國泰航空最受歡迎的航線。

國泰夥OpenRice電子消費合作，詳見【下一頁】

疫情期間想享受國泰頭等客艙體驗的顧客，可於9月20日至10月17日期間，在香港奕居的 Salisterra 餐廳享用為慶祝誌慶而設的佳餚。餐廳以頭等客艙的專用餐具，呈奉國泰航空的招牌Imperial魚子醬，配搭法國Krug香檳和波爾多 Château Lynch-Bages酒莊2008年紅酒等佳釀美饌。【訂座可按此】

國泰航空行政總裁鄧健榮表示，國泰航空於過去75年發展蓬勃，將顧客連繫到更多新航點，接收最先進的新飛機，並不斷優化顧客體驗，同時國泰航空也經歷了前所未見的挑戰，如全球疫症大流行，影響至今仍未止息，而這七十多年的經驗表明，國泰是一個堅靱的品牌。

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