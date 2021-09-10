【澳洲疫情】重症孕婦需緊急剖腹產 方便用呼吸機續命

澳洲新冠肺炎疫情持續嚴峻，確診人數不斷上升。1名澳洲悉尼孕婦因確診需入院接受治療，為方便使用呼吸機，澳洲醫院需為孕婦緊急剖腹生產，提前誕下腹中胎兒。據悉，孕婦很大機會未接種疫苗。

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《衛報》報道，孕婦於上月確診，其後病情惡化，需入住悉尼西部一間醫院的深切治療病房。為了令孕婦可以使用呼吸機，當地醫院決定在孕期28周時，為她緊急剖腹生產，嬰兒出生後已被送往另一間具更好新生兒護理資源的醫院。據悉，嬰兒需入住保溫箱，但尚未知道嬰兒是否確診及其母親目前狀況。

雖然孕婦是澳洲接種輝瑞疫苗（Pfizer）優先群組之一，但目前40歲以下人尚未有資格接種輝瑞疫苗，即大部分孕婦尚未接種疫苗。報道指，目前新南威爾士州（NSW）兒童及新生兒母親確診個案愈來愈多，但NSW衛生部並未透露目前患上重症的孕婦數目。悉尼有醫院已為有關族群開設特殊病房，接收確診家庭。有指，悉尼近日亦開始有仍在哺育期的母親確診入院。

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NSW周三（8日）新增1,480宗確診個案，其中207宗是10歲以下兒童，另有214宗是10至19歲青少年。悉尼兒童醫院系統上周確認，有3名確診兒童為重症患者。NSW衛生部門發言人表示，確保母嬰安全是當局首要任務。

責任編輯：李俊儀