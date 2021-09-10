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【SPAC】SPAC 諮詢文件料於本月發表　彭博：香港擬限制散戶投資

股市 11:07 2021/09/10

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消息指，當局將提議只允許資產超過800萬港元及專業投資者參與特殊目的收購公司（SPAC）的一級和二級市場交易。

全球對SPAC（特殊目的收購公司）上市監管趨嚴。彭博報道，港交所 （00388） 準備於本月發布SPAC 上市制度框架徵詢公眾意見之際，香港計畫限制散戶投資者購買和交易空白支票公司。

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消息指，當局將提議只允許資產超過800萬港元（100萬美元）、其認為是專業投資者的人參與特殊目的收購公司（SPAC）的一級和二級市場交易。消息指，雖然與當局會面的市場人士願意擴大投資者，但大多數人都同意上述限制，因為這可以在初始階段降低風險，確保啟動順利，為以後的擴張打好基礎。

報道指，諮詢可能會就市值要求徵詢公眾意見，徵詢SPAC是否應該滿足與主板上市公司相同的市值要求，目前的最低要求為5億元（約6,400萬美元）。 監管機構正在就徵求意見稿進行最後修改，計劃仍有可能發生變化。

新加坡上周提議將門檻設在1.5億新加坡元（約1.12億美元），比原計畫降低了一半。

相關文章：【SPAC】新加坡交易所擬放寬SPAC上市規定　上市市值可低於17億元

福布斯擬SPAC形式 最快年底在紐交所上市融資31億

【SPAC】國際證監IOSCO設SPAC訊息平台　「確保投資者保障」

編輯：吳敏芳

港股 香港 特殊目的收購公司（SPAC） 香港交易及結算所有限公司

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