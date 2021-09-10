【美國疫情】Microsoft無限期暫停重開辦公室

不少企業因應新冠疫情，仍要求員工在家工作。Microsoft（微軟）原定於下月重開位於美國的辦公室。但考慮到Delta變種（印度首先發現）持續擴散，Microsoft宣布無限期暫停重開美國辦公室。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，Microsoft本來計劃最快於10月4日，重新開放位於其位於華盛頓州雷德蒙德（Redmond）的總部。

但Microsoft 365企業副總裁斯帕塔羅（Jared Spataro）周四（9日）發表網誌，稱新冠肺炎疫情存在不確定性，加上Delta變種迫使他們調整重開辦公室的計劃。

斯帕塔羅表示，Microsoft決定不會預測重開美國辦公室的時間。他強調Microsoft會按照公共衛生指引，在安全情況下盡快重開辦公室。

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雖然Microsoft拒絕設定重開美國辦公室的具體時間，但斯帕塔羅承諾一旦決定可於何時重開，會提前30日通知員工。

除了Microsoft外，貝萊德（BlackRock）及富國銀行（Wells Fargo）等大公司都相繼推遲重開辦公室的計劃。亞馬遜（Amazon）及Facebook等大型科企更表明，將重返辦公室時間延後至2022年。

責任編輯：鄭錦玲