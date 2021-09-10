【新冠疫苗】美國擴大強制接種 1億人受影響

美國近來深受新冠肺炎病毒威脅，疫情持續惡化。美國總統拜登為抑制疫情，宣布擴大強制接種對象，包括要求100人以上的公司必須要求員工接種疫苗，估計1億人受影響。不配合新措施的公司或機構可能會面臨罰款。

【新冠疫苗】聯合航空收緊豁免 宗教理由唔打針要放無薪假 【下一頁】

拜登（Joe Biden）諮詢衛生部及司法部意見後，周四（9日）宣布將會要求美國所有員工人數多於100人的公司，必須強制要求員工接種疫苗，或是安排每周新冠肺炎檢測，未有遵守措施的公司將會被罰款。華府官員估計，今次的擴大接種將迎來不少法律挑戰。

美國勞工部將會向各大公私營機構發出指示，要求配合履行新措施，如提供有薪疫苗假等。有官員透露，如果有機構或公司不願配合，華府將會依例執法，每次違規可能會面臨最高1.4萬美元（約10.9萬港元）罰款。

拜登定太陽能大計 發電比率2035年升至40% 【下一頁】

另外，拜登亦簽署行政命令，要求所有聯邦政府員工強制接種疫苗，並不接受每周檢測。拜登亦要求與聯邦政府合作的承包商同樣要強制員工接種疫苗，同時進一步擴大醫療領域的強制接種對象。連串擴大接種下，估計全美1億人會受影響。

拜登宣布時表明，對未接種疫苗人士的耐心逐漸消散，批評拒打疫苗者加劇新冠病毒傳播，使其他完成接種的美國民眾蒙受風險。拜登指出，相較剛上任時，美國的疫情大為改善，但目前惡化的疫情有可能維持一段時間。

責任編輯：吳漢培